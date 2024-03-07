الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

40 مليار ريال حجم الاستثمارات المصرية في السوق السعودي

جانب من زيارة الوفد
جانب من زيارة الوفد السعودي بمصر

استقبل شريف المواردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الخميس، محمود موافي الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات بالسعودية وبدر العتيبي المدير العام للشركة.

رئيس هيئة المعارض: انطلاق معرض القاهرة الدولى.. الخميس

تناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال إقامة المعارض، كما تم مناقشة إمكانية إقامة معرض للمنتجات المصرية بالسعودية للتعريف بأحدث التقنيات التي وصلت إليها الصناعة المصرية وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية.

وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية لـ200 شركة حاليًا ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال وسط توجه ودعم  لزيادة الاستثمارات بين البلدين حيث أنهت السعودية نحو 90% من البيروقراطية ولديها مراكز تشريعية غيرت أكثر من 700 نظام وقانون وأي شركة أجنبية مستثمرة في المملكة تجد حماية لاستثماراتها عبر اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة.

رئيس هيئة المعارض وفد معرض للمنتجات المصرية

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رئيس هيئة المعارض: انطلاق معرض القاهرة الدولى.. الخميس

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