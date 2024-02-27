رئيس هيئة المعارض: انطلاق معرض القاهرة الدولى.. الخميس

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، وتم اختيار ليبيا لتكون ضيف شرف المعرض فى نسخته السابعة والخمسين بجانب مشاركة دولتى الكويت ونيبال.

أعلن اللواء شريف المواردى، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عن أن المشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

يعد معرض القاهرة الدولي حدثًا تجاريًا يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات والتي ينتج عنها رفع جودة المنتجات وتقديمها بأسعار منافسة .

وقال رئيس الهيئة إن الشركات العارضة هذا العام تصل الى 200 شركة على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع وبمشاركة وزارتى الإنتاج الحربى والداخلية ممثلة فى منافذ "أمان" والمجالس التصديرية للصناعات الغذائية والجلود والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية.. وأيضًا جهاز المشروعات الصغيرة ومركز تحديث الصناعة والغرفة التجارية بدمياط بجانب الخدمات البنكية "بنك مصر وبنك القاهرة" وخدمات البريد المصرى.. ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ومشاركة حزب حماة الوطن.

وأضاف أن الشركات العارضة تقدم منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات اليدوية والمراتب والسجاد والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية واليدوية، كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن "ليبيا" تشارك بوفد يضم 7 شركات تعمل فى مجال الاستثمارات الصناعية والعقارية والخدمات القابضة والتأمين، كما يضم المعرض مشاركة دولة الكويت الشقيقة بنحو 10 شركات تعمل فى مجالات الإنشاءات والصناعات الكهربائية والأسمنت والأعمال الخشبية والتغليف وصناعات البحر والأغذية الخفيفة والحلويات.

تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض وبما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن، حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.