سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة تراجعًا جديدًا رغم الارتفاعات التي سجلها سعر الذهب العالمي في نفس الجلسة، ولكن يظل سعر الذهب عند ارتفاعاته التي سجلتها منذ شهور، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر

عيار 24: بيع 3720 جنيهًا، وللشراء 3702.75 جنيه.

عيار 22: بيع 3،389 جنيه، وللشراء 3،410 جنيه.

عيار 14: بيع 2،157 جنيه، وللشراء 2،170 جنيه.

عيار 12: بيع 1،849 جنيه، وللشراء 1،860 جنيه.

الأونصة: بيع 114،981 جنيه، وللشراء 115،692 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء

عيار 21: بيع 3،255 جنيه، وللشراء 3،240 جنيه.

عيار 18: بيع 2،790 جنيه، وللشراء 2،777 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 25،880 جنيه، وللشراء 26،040 جنيه.

الكيلو: بيع 3،697،143 جنيه، وللشراء 3،720،000 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية حسب نوع الذهب، فيرتفع مصنعية الذهب عيار 18 عن مصنعية الذهب عيار 21، فتبلغ قيمة مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 100 جنيه وتختلف من محل صاغة لآخر، بينما سجل سعر مصنعية الذهب عيار 18 14% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، وارتفع سعر أوقية الذهب بأكثر من 20 دولار، لتمحو أغلب الخسائر التي تكبدتها بالجلسة السابقة.

وارتفع أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 1.01% لتسجل 2،387.12 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو، بحوالي 0.42% مسجلة 2،398.80 دولار للأوقية.