السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بشرى سارة للمواطنين: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال أيام (خاص)

سامح السيد رئيس
سامح السيد رئيس شعبة الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بـ الغرف التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 35 جنيهًا، حيث تتراوح أسعار البيع للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا للكيلو بعد أن وصلت إلى 115 جنيهًا في وقت سابق، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف السبب الرئيسي في التراجعات بعد الإفراجات الجمركية المتتالية وغير المسبوقة عن البضائع والأعلاف ومكونات الإنتاج من الذرة الصفراء والفول الصويا.

أسعار البيض ستنخفض 

وأكد رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعارالبيض ستتراجع خلال أيام لتتراوح ببن 140- 145 جنيهًا للكرتونة، مشيرًا إلى أن دورة الفراخ البيضاء اللحم تصل إلى 45 يومًا والفراخ البياضة 3 أشهر، مما سيعود على المستهلك النهائي بالتراجع، مشيرًا إلى استجابة جميع التجار إلى مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

وأوضح أن هناك مزيدًا من التراجع في أسعار السلع والمنتجات بعد تراجع سعر الدولار وتوافره، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الأعلاف ومكوناتها، وهذا السبب الرئيسي في تراجع الأسعار الذي لمسه المواطن خلال الأيام الحالية، موضحًا أن أسعار الفراخ تسليم المزرعة تراجعت من 105 جنيهات إلى 75 جنيهًا حاليًا، مما أدى إلى تراجع في السعر النهائي.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء، قال إنه يصل إلى المستهلك اليوم بنحو 85 جنيهًا، وفي بعض المناطق الريفية يصل إلى 80 جنيهًا، وهذا غير مسبوق، حيث إن الدولة بدأت في تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار تنخفض بين 25 و30% عن الفترة الماضية.

أسعار منخفضة

ونصح رئيس الشعبة المواطنين بالتوجه إلى المنافذ الحكومية، والتي تضم منافذ وزارات الزراعة والتموين والقوات المسلحة والداخلية والمجمعات الاستهلاكية، والتي ستقوم بطرح المنتجات الطازجة بأسعارها مخفضة، داعيًا جميع التجار للاستجابة الفورية لمبادرة خفض الأسعار والإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشعبة تقوم، بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية، بتوعية التجار وفق آليات السوق التي تنتهجها الدولة مؤخرًا.

الغرف التجارية بالجيزة اسعار الدواجن اسعار البيع للمستهلك الإفراجات الجمركية أسعار البيض

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