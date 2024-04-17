الغرف التجارية: كل من يخالف مبادرة تخفيض الأسعار سيتعرض للمساءلة القانونية

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس السيسى أعطى توجيهات بأن يشعر المواطن بالإصلاحات التى تمت فى الدولة، ونحن من جانبها عقدنا أكثر من 50 اجتماعا لإيصال نتائج الإصلاح الاقتصادى للمواطن البسيط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك شركات لديها الدولار متوفر وكانت تترك البضائع فى الميناء، والجميع متوقع أن ينخفض الدولار أكثر من ذلك، موضحا انه شهدنا إفراجات لسلع وخامات بلغت قيمتها 8 مليارات دولار منذ يوم التعويم إلى اليوم وأصبح لدينا وفرة.

وتابع علاء عز، أن أسعار منتجات الألبان انخفضت على مستوى الجمهورية من 10% إلى 15% لأن معظم الخامات محلية، وانخفض القمح أكثر من 40% والدقيق 30% ما بين أعلى سعر قبل التعويم واليوم، ونحن نعمل دائما على الحفاظ على سعر السلعة لصالح المواطن.

ولفت إلى أن الرقابة تكون على إعلان السعر ومن حق المواطن أن يرى السعر على الرغيف، ومن حق الرقابة وزن الخبز المعلن عنه، ويجب أن يجد المواطن الغريف بالأوزان والأسعار المتفق عليها، وسيكون التفتيش على السعر والوزن، ونتوقع أن نجد حملات مستمرة لضبط أسعار جميع السلع.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن آليات السوق لا بد أن نستعملها لصالح المواطن، لافتا إلى أن أسعار الفول والعدس انخفض بنسبة 25%، و10% فى الأرز، كما ربطنا محلات الفول والطعمية بالإسكندرية بالموردين الذين خفضوا الأسعار ونحن نعمل على جميع الآليات الممكنة لتوصيل الخصومات الممكنة للمواطن.