غدا.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك بحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وذلك من قبل أكثر من 6 ملايين موظف في الهيكل الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 من ماكينات الصراف الآلي للبنوك atm خلال 5 أيام بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 أبريل ويستمر حتي يوم الخميس 25 أبريل 2024(21 و22 و23 و24 و25) على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024



حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس 23 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه (23، 26، 27، 28، 29).

كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو ١٨٠ مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

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