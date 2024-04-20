السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه الأحد

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا     

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 23- 7- 2024، واستحقاق طرح الـثاني بقيمة  25 مليار جنيه في 21- 1- 2025.

طرح 50 مليار جنيه أذون خزانة الخميس

كما طرح البنك المركزي المصري الخميس الماضي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 22- 10- 2024، واستحقاق طرح الـ 20مليار جنيه في 22- 4 -2025.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.

رفع الحد الأقصى للسحب النقدي

قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا ونحو 30 ألف جنيه ماكينات الصراف الآلى.

رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%

قرر البنك المركزي المصري، 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

البنك المركزي المصري يطرح الأحد ذون خزانة وزارة المالية البنوك

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