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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رفع الحد الأقصى للسحب اليومي لـ250 ألف من فروع البنوك و30 ألف من الـATM

السحب النقدي
السحب النقدي

وجه البنك المركزي المصري منذ قليل، البنوك العاملة في مصر إلى زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، مما يعني زيادتها بقيمة 100 ألف جنيه، وفقًا للخطاب المرسل للبنوك، وحصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن التوجيه شمل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بقيمة 100 ألف جنيه.

وفقا للخطاب المرسل للبنوك، والذي حصل “الدستور” على نسخة منه، أن التوجيه شمل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي 250 ألف جنيه يوميا حدود السحب النقدي زيادتها بقيمة 100 ألف جنيه 30 الف جنيه

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