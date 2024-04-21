الكندوز البلدي بـ330 جنيها.. اسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت اسعار اللحوم اليوم الحاد استقرارا في الاسواق ولدى الجزارين حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و380جنيه، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي



وتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.



أسعار اللحوم في وزارة التموين



وسجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا، فيما سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو، بينما سجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.



أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



وبلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا، فيما سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة ا 270 جنيهًا.

وكان يوسف البسومي نقيب الجزارين، قد قال بانخفاض اسعار اللحوم الكندوز البلدية بنسبة 15% من 430 جنيه للكيلو إلى 380 جنيه للكيلو من 30 إلى 50جنيه للكيلو بنسبة انخفاض 15% لجميع أنواع اللحوم الكندوز الصغير واللحوم الكبيرة والجملي والخراف والماعز.

و انخفضت أسعار إلى 400 و420 جنيها للكيلو واللحوم البيرة البلدية انخفضت إلى 250 و260 جنيه للكيلو بدلا من 300 جنيه.

وقال "البسومي "في تصريحات" للدستور"ان السعر القائم للحوم البلدية للكندوز البلدي انخفض من 180 و185 جنيها إلى 160 و165جنيه بنسبة انخفاض 20جنيه في الوزن قائم ويسرى ذلك على الخراف ومع تثبيت الدولار عند 42 جنيه ستعود الأسعار إلى سابق عهدها