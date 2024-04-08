الكندوز البلدى بـ380 جنيهًا.. قائمة أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدي، اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر اللحم الكندوز بين 380 و400 جنيه، فيما تراوح سعر الضأن بين 390 و420 جنيهًا، وتراوح سعر اللحم الجملي بين 290 و320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحم المفروم العادى بين 390 و430 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر البتلو بين 350 و400 جنيه، وسجلت الكبدة سعر بين 380 و430 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي في منافذ الدولة

وتراوح سعر اللحم البرازيلى البقري بين 210 و250 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الهندى ما بين 190 جنيهًا للمفروم، وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيهًا.

وسجل سعر الريش الضاني بين 380 و420 جنيهًا، فيما سجل سعر المفروم البلدي بين 240 و300 للكيلو، وسجل سعر السجق البلدي 300 جنيه، فيما سجل سعر السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

وكان أكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز البلدية من 430 جنيهًا للكيلو إلى 400 و380 جنيهًا للكيلو من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو، بنسبة انخفاض 10% لجميع أنواع اللحوم الكندوز الصغير واللحوم الكبيرة والجملي والخراف والماعز، حيث انخفضت أسعار إلى 400 و420 جنيهًا للكيلو، واللحوم البيرة البلدية انخفضت إلى 250 و260 جنيهًا للكيلو بدلًا من 300 جنيه.

وقال "البسومي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن السعر القائم للحوم البلدية للكندوز البلدي انخفض من 180 و185 جنيهًا إلى 160 و165 جنيهًا بنسبة انخفاض 20 جنيهًا في الوزن قائم، ويسرى ذلك على الخراف ومع تثبيت الدولار عند 42 جنيهًا ستعود الأسعار إلى سابق عهدها، حيث إن تجار اللحوم والمربين يتعاملون في البيع والشراء طبقًا لسعر الدولار وطبقًا للأسعار العالمية، حيث إن الأسواق أصبحت مفتوحة.