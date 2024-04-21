بعد إعلان الحكومة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. برلماني: الرئيس ينحاز للمواطن

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة خفض أسعار السلع الأساسية والخبز السياحي والفينو بدءا من اليوم.



وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن خفض أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة لجهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهله.

عكاشة: استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، برفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة.

النائب عمرو عكاشة: الرئيس السيسي يحرص على الانحياز للمواطن وتلبية احتياجاته

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الانحياز للمواطن دائمًا وتلبية احتياجاته، ودائمًا يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الأسعار خطوة إيجابية تستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.