برلماني: تراجع مرتقب في أسعار السلع يصل لـ 30% بتوجيهات من الرئيس

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.

وقال “القماطي” في تصريحات له اليوم الجمعة، إن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بخفض الأسعار ورفع الأعباء عن كاهل المواطن، خاصًة مع السيولة الدولارية الكبيرة التي نجحت الدولة في تحقيقها عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأشار “القماطي” إلى ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تراجع مرتقب في الأسعار يصل لـ 30%.