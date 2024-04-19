الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: تراجع مرتقب في أسعار السلع يصل لـ 30% بتوجيهات من الرئيس

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.

وقال “القماطي” في تصريحات له اليوم الجمعة، إن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بخفض الأسعار ورفع الأعباء عن كاهل المواطن، خاصًة مع السيولة الدولارية الكبيرة التي نجحت الدولة في تحقيقها عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

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وأشار “القماطي” إلى ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تراجع مرتقب في الأسعار يصل لـ 30%.

النائب عمرو القماطي التوجيهات الرئاسية الأسعار الرئيس نائب الجيزة

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