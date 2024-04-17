الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

العسومي يبحث تعزيز العمل المجتمعي للبرلمان العربي مع وفد جمعية حماية

العسومييلتقي رئيس
العسومييلتقي رئيس جمعية حماية

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وفد جمعية حماية برئاسة إسلام عوض رئيس الجمعية، وذلك في مقر البرلمان العربي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتنسيق بين البرلمان العربي وجمعية حماية في العديد من المبادرات الشبابية الشعبية المجتمعية.

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دور البرلمان في تعزيز العمل المجتمعي

وأكد رئيس البرلمان العربي على اهتمام البرلمان العربي بكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المجتمعي المشترك والارتقاء به في كافة المجالات، مُشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في توطيد الصداقة بين الشعوب العربية والإسلامية مثمنًا ما تقوم جمعية حماية من مبادرات تعزز ذلك لخدمة المجتمع.

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من جانبه عبر إسلام عوض رئيس جمعية حماية عن تقدير الجمعية للدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل وعلى جميع المستويات باعتباره المؤسسة العربية البرلمانية التي تمثل صوت الشارع العربي.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الجمعية بينهم اللواء محمود حلمي الأمين العام للجمعية واللواء محمد نصار والدكتور محمد الماوى وصفوت حماد ومحمود حسن.

عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي جمعية حماية إسلام عوض رئيس جمعية حماية القاهرة جمعية الدستور

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