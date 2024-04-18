لجان البرلمان العربى تختتم اجتماعاتها فى القاهرة للتحضير للجلسة العامة السبت

اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، وذلك استعدادًا للجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المقرر انعقادها برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، يوم السبت المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

تطورات الأوضاع في المنطقة

ناقشت اللجان تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والوضع الإنساني في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية، إضافة إلى آخر التطورات السياسية على الساحة العربية ورؤى البرلمان العربي لحلحلة الأزمات الراهنة وكذلك مشاريع القوانين التي يعكف البرلمان العربي على إعدادها، ورفعت اللجان مشاريع القرارات التي أعدتها إلى الجلسة العامة تمهيدًا لاعتمادها وإقرارها بصورتها النهائية.

الحالة السياسية في العالم العربي 2023

وناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، والمسودة الأولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2023، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، فيما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددًا من الموضوعات المالية والإدارية، وكذلك التحضيرات الجارية للإعداد للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال.

تشريعية البرلمان العربي تناقش تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان

وبحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2023م، إلى جانب مناقشة رؤية برلمانية عربية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي، وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي، وناقشت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التحضير لعقد ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي وترتيبات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، إلى جانب بحث سبل تمكين الشباب العربي للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

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