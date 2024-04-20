انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

أعلن خالد فكرى، سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، عن أن أسعار طن الدقيق انخفضت بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ جنيه، موضحًا أن طن الدقيق للعلامة التجارية «هرم»، انخفض ١٥٠٠ جنيه، وهو الانخفاض نفسه الذى سجله دقيق «المروة»، بينما انخفض طن الدقيق «الهايل» بمقدار ١٠٠٠ جنيه، وهى النسبة نفسها التى انخفض بها سعر الدقيق «أمراء» و«التاج»، ومن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الهابط فى المستقبل القريب.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن المخابز ستبدأ من اليوم تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى، وسط توقعات بوصول معدلات الانخفاض فى الأسعار لحدود ٣٥٪.

وأكد «فكرى» أن استقرار سعر صرف الدولار أسهم بشكل كبير فى استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى ٢١ ألف جنيه، و٢٢ ألفًا.