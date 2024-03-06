الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

وصف عدد من المستثمرين قرار البنك المركزى المصرى بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، بأنه صائب وجيد للسوق المصرية، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرين إلى أن القرار سيساعد على جذب استثمارات كبيرة تقدر بنحو ٣٠ مليار دولار خلال العام الحالى.

وأكدوا أن القرار جاء فى توقيت مناسب بعد حصول مصر على سيولة دولارية كبيرة تمكن البنوك من تلبية طلبات المصنعين والمستوردين ما سيسهم فى القضاء على السوق السوداء للدولار بعد تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن القرار جيد لأن تحرير سعر الصرف يقضى على وجود سعرين للدولار فى السوق، مشيرًا إلى أن سعر الدولار الجديد سيحدد وفق العرض والطلب، وقرار «المركزى» رسالة طمأنة للمستثمرين يشجعهم على العودة إلى مصر والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضاف أن القرار سيجذب استثمارات كبيرة تقدر بنحو ٣٠ مليار دولار خلال العام الحالى، بعد طرح عدة مشروعات كبرى لمستثمرين عرب وأجانب. مشيرًا إلى أن القرار يصب فى مصلحة المواطنين، وأنه سيؤدى إلى استقرار أسعار السلع الغذائية فى الأسواق وتوافرها.

وقال حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن قرار تحرير سعر الصرف إيجابى وسيؤدى إلى عودة الاستقرار للأسواق والقضاء على مضاربات تجار العملة، موضحًا أن الدولة عازمة على القضاء على السوق السوداء للدولار نهائيًا.

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