الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعاون جديد مع "غرف دبى" لضخ الاستثمارات فى مجال صيانة السيارات

غرف دبي
غرف دبي

وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة تعاونًا جديدًا مع "غرف دبي - قطاع الأسواق العالمية" 
عن طريق دخول شركة "فيكس بريس" المتخصصة في صيانة السيارات وهي شركة تعمل في الإمارات حاليًا، للعمل والتوسع في السوق المصرية.

واستقبل شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة في حضور أشرف خضر، أمين الصندوق المساعد لغرفة القاهرة، أحمد الشافعي الرئيس التمثيلي لمكتب مصر-غرف دبي - قطاع الأسواق العالمية، ومحمد عبدالصادق الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "فيكس بريس".

وتناولت المباحثات سبل التعاون بما يؤدي إلى دخول استثمارات جديدة للسوق المصرية خاصة  في ظل الرغبة الكبيرة في دعم هذا التعاون لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية في الفترة الحالية. 


وقال يحيى إن التعاون يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية في ظل التشجيع والدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين، ودورنا بالغرفة  البحث عن الشراكات وتشجيع الاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن هناك خطة عمل مشتركة بين غرفة القاهرة وغرف دبى لدعم تواجد الشركات للعمل بالسوق المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى جميع الدول التى تتواجد بها فروع مكاتب غرف دبى حول العالم.

وقال أشرف خضر، إن المرحلة الحالية تحتاج لمزيد من التحركات لجذب الشركات الخارجية للاستثمار في السوق المصرية والتعاون في المجالات الاقتصادية خاصة في ظل التطور التكنولوجي في التعاملات.

وأكد أحمد الشافعي، أن أحد أهداف قطاع الأسواق العالمية في غرف دبي هو تشجيع ومساندة الشركات المسجلة مهما كانت جنسياتها على دخول الأسواق العالمية، أما من خلال هذا  الاجتماع فنسعى إلى دعم أصحاب شركة "فيكس بريس" وهم مصريون مؤسسون لهذه الشركة في دبي وقرروا دخول السوق المصرية وهو أمر يسعدنا جميعًا.

وتابع "الشافعي": هذه الشركة تعتمد على التكنولوجيا العصرية في مجال صيانة السيارات وحققت نجاحًا هائلًا بسوق دبي وتتمتع بسمعة طيبة، ما جعل عملاءها في زيادة مستمرة نتيجة حرص الشركة على جودة الخدمة ورضا عملائها.

وأكمل: الشركة لديها سيارات مجهزة للصيانة تتحرك إلى العميل في مكانة مع المتابعة للخدمة التي تقدم له ورصد خطوات التعامل ومتابعتها  بشكل محترف، وهو ما شجعنا بأن يكون التعاون ثلاثيًا بين الغرفة التجارية للقاهرة وغرف دبي وهذه الشركة لضخ استثمارات جديدة وتقديم خدمات متطورة وعصرية في مجال صيانة السيارات بالسوق المصرية.

الغرفة التجارية فيكس بريس السيارات غرف دبي الإمارات

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