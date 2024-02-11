معارض «أهلًا رمضان» فى كل المحافظات بتخفيضات 20%

يستعد اتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنظيم معارض «أهلًا رمضان»، بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪، ضمن إجراءات الحكومة لخفض الأعباء عن كاهل المواطن البسيط وتقليل التأثر بالتضخم.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع كل الغرف التجارية فى جميع المحافظات لإنشاء أكبر عدد من المعارض فى كل محافظة، بحيث تصل المنتجات إلى جميع المواطنين، مع التأكيد على توفير منافذ بيع وسيارات متنقلة للمناطق التى يصعب إنشاء معارض دائمة بها.

وأضاف «عز»، لـ«الدستور»، أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات الغذائية أعلن عن استعداده للمشاركة فى المعارض والبيع بسعر التكلفة كنوع من المساهمة فى الوقوف بجانب الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن نسب التخفيضات ستصل إلى ٢٠٪ فى بعض السلع.

وأشار إلى أن إطلاق المعارض سيبدأ يوم ٢٠ فبراير، متضمنة كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية، ولا يوجد نقص فى أى سلعة، مؤكدًا أن هناك أرصدة من كل السلع الأساسية تكفى لمدة ٤ أشهر مقبلة، مشددًا على أنه بحلول شهر رمضان ستتراجع أسعار السلع بسبب دخول كثير منها مع الإفراجات التى تمت خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى أن أسعار السلع ستبدأ فى الانخفاض فى الأسواق فى فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

فى السياق نفسه، أكد خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن الغرفة عقدت اجتماعًا، أمس، مع كل منتسبيها وأعضاء الشُعب الخاصة بالصناعات الغذائية، للترتيب لإنشاء معارض، وجرى الاتفاق على توفير السلع الغذائية بمحافظة سوهاج بسعر التكلفة.

وأضاف «أبوالوفا»: «ستضم المعارض السلع الغذائية الأساسية، كالزيت والسكر والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة»، مؤكدًا توافر السكر بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو، وكذلك باقى السلع، كما جرى تخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزة بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل قبل وقت مناسب من عيد الفطر المبارك.

وقال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن كل السلع الغذائية متوافرة بأسعار مناسبة، وإتاحة كميات من السكر بـ٢٧ جنيهًا للكيلو، مضيفًا: «جميع السلع الغذائية والتموينية سيجرى طرحها بأسعار منافسة فى معارض (أهلًا رمضان) المقرر أن تنطلق بحد أقصى فى العشرين من شهر فبراير الجارى، قبيل حلول شهر رمضان المعظم بعشرين يومًا تقريبًا».

وأوضح أنه سيجرى توزيعها فى نطاقات جغرافية متعددة داخل المحافظة وفقًا للكثافات السكانية؛ لتغطية مساحات واسعة من المحافظة، والوصول إلى كل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى وقيادات المحافظة.

وكشف عن أن هناك أكثر من ٨٠ عارضًا سيشاركون بمنتجاتهم فى معارض «أهلًا رمضان»، وسوف يجرى طرح كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان، فضلًا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبة.

وتوقع اقتراب نهاية أزمة نقص السكر فى الأسواق، وذلك بعد توجيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للشركات القابضة بضرورة العمل على توفير كميات كبيرة من السكر وطرحها فى المعارض التابعة للدولة وفى سلاسل المتاجر الكبرى بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو الواحد.

وأوضح أن استهلاك المصريين من السكر خلال شهر رمضان يعادل مرة ونصف المرة حجم الاستهلاك فى الأشهر العادية، لذلك تعمل الحكومة على طرح كميات كبيرة من السكر فى جميع المحافظات لتلبية الطلب المتوقع.