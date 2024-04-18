الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

منال نصر: الحفاظ على الأمن العربى أولوية لدى الرئيس السيسى

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

أشادت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في التصدي للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بوقف إطلاق النار على غزة.

«حقوق النواب» تشيد بلقاء السيسى مع ملك البحرين لدعم فلسطين

دور مصر كدرع واقية للأشقاء

وقالت نصر إن الحفاظ على الأمن العربي أولوية لدى الرئيس السيسي، في ظل تزايد مخاطر التصعيد في المنطقة، مما يعكس هذا التأكيد دور مصر كدرع واقية للأشقاء.
وأكدت نصر، في تصريحات صحفية لها، ضرورة وقف إطلاق النار وتحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لوقف إطلاق النار على غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وعدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

أبعاد رسائل الرئيس السيسي بشأن غزة

وتابعت النائبة منال نصر أن رسائل الرئيس السيسي تحمل في طياتها تحذيرًا للمجتمع الدولي من استمرار انحيازه الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى فيما بعد إلى اتساع رقعة الصراع وامتداده خارج الإطار المعتاد بين إسرائيل والفلسطينيين أو العرب.

رئيس "عربية النواب": القمة المصرية البحرينية أكدت دعم البلدين للقضية الفلسطينية

الجهد المشترك لإنقاذ الشعب الفلسطيني

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن القمة المصرية البحرينية تأكيد على حرص مصر والبحرين والجهد العربي المشترك، للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره، من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

النائبة منال نصر , الرئيس السيسي ملك مملكة البحرين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة غزة حرب غزة

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل| تضاهى الترسانات العالمية.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة اليخوت

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين