منال نصر: الحفاظ على الأمن العربى أولوية لدى الرئيس السيسى

أشادت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في التصدي للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بوقف إطلاق النار على غزة.

دور مصر كدرع واقية للأشقاء

وقالت نصر إن الحفاظ على الأمن العربي أولوية لدى الرئيس السيسي، في ظل تزايد مخاطر التصعيد في المنطقة، مما يعكس هذا التأكيد دور مصر كدرع واقية للأشقاء.

وأكدت نصر، في تصريحات صحفية لها، ضرورة وقف إطلاق النار وتحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لوقف إطلاق النار على غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وعدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

أبعاد رسائل الرئيس السيسي بشأن غزة

وتابعت النائبة منال نصر أن رسائل الرئيس السيسي تحمل في طياتها تحذيرًا للمجتمع الدولي من استمرار انحيازه الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى فيما بعد إلى اتساع رقعة الصراع وامتداده خارج الإطار المعتاد بين إسرائيل والفلسطينيين أو العرب.

الجهد المشترك لإنقاذ الشعب الفلسطيني

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن القمة المصرية البحرينية تأكيد على حرص مصر والبحرين والجهد العربي المشترك، للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره، من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.