عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن، شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت بنحو 40 جنيهًا في سعر الكيلو، منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيراًَ إلى أن أسعار الدواجن وصلت إلى 115 جنيهًا قبل رمضان بأيام قليلة، والآن السعر وصل إلى 75 جنيهًا لليكلو.

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إلى أن وجود عدد من العوامل التي أدت إلى ذلك التراجع، بعد تحديد سعر عادل للجنيه، وتوفير الدولار في البنوك، والقضاء علي السوق السوداء، ما كان له عامل كبير في تراجع الأسعار.

ولفت إلى أنه نتيجة لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه؛ تراجعت أسعار خامات الأعلاف (ذرة صفراء - وفول الصويا - وأعلاف البادي)، وتوفرها بشكل كبير، ما ينعكس علي السوق، لافتًا إلى أنه من المتوقع زيادة الإنتاج من الدواجن خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لدخول عدد كبير من صغار المربين إلى المنظومة مرة أخرى.

ونوه أن القوة الشرائية شهدت تراجعًا ملحوظًا، خاصة عقب شهر رمضان المبارك، ما ساهم في تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الدواجن يمكن أن يكون نتيجة زيادة الإنتاج وتوفر الأعلاف؛ فزيادة الإنتاج تعني توفر كميات أكبر من الدواجن في السوق، ما يؤدي إلى تخمة العرض وتقليل الطلب، وبالتالي قد يضطر المنتجون إلى خفض الأسعار للتنافس على المبيعات.

تراجع في أسعار البيض خلال شهر

أما أسعار البيض، فقال سامح السيد، إنها تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية؛ لأن مدة إنتاج البياض أطول من الدواجن التسمين، حيث إن فترة البياض تصل إلى 6 أشهر على العكس التسمين والتي تكون 45 يومًا، فيكون هناك مردود مع تراجع الأسعار الأعلاف بشكل مباشرعلى أسعار الدواجن بشكل أسرع.

وقال إن أسعار البيض ستشهد تراجعًا كبيرًا خلال شهر من الآن، ليترواح سعر الطبق من 125 إلى 130 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.