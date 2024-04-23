الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عايزين تسعيرة".. حملة بالإسكندرية لخفض أسعار الأسماك.. ومواطنون: "خليه يعفن"

سوق السمك
سوق السمك

"عايزين تسعيرة... خليه يعفن" أطلق عدد كبير من أهالي الإسكندرية حملة لمقاطعة شراء الأسماك بسبب غلاءها وارتفاع أسعارها المبالغ.

وانضمت محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى لحملة المقاطعة بعد نجاح حملة مدينة بورسعيد للمقاطعة وتأثيرها الإيجابي في خفض أسعار الأسماك لتكون حافزا للاستمرار.

مواطنو الإسكندرية: "عايزين تسعيرة"

ومن خلال جولة ميدانية التقت الدستور مع عدد من المواطنين وقال سامح دريم، مواطن سكندري، إنه منذ الأمس تم إطلاق مبادرة “خليه يعفن” في الإسكندرية لحث المواطنين على عدم شراء الأسماك لحين انخفاض أسعارها بالسعر المسعر به وعدم تشجيع التجار على مغالاتهم في تسعيرة الأسماك.

وواصل، أننا وجدنا تشجيع المواطنين لمبادرة المقاطعة لعدم تشجيع الاستغلال من التجار والضغط الاقتصادي على المواطنين دون وجه حق، وهذا دور ميداني من المواطنين لتشجيع المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية لمزيد من الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار.

 

وتابع كريم الأحمدي، مواطن سكندري، أن تلك الحملة للدفاع عن أسماك الغلابة من البوري والبلطي والسردين وغيرها والتي أصبحت بأسعار مبالغ بها، حيث أصبح المواطن لا يستطيع تلبية احتياجاته من الطعام بسبب غلاء الأسعار.

ويواصل عمرو حمدي، مواطن سكندري، أن هناك جشع من التجار يدفع ثمنه المواطن البسيط ومبادرة المقاطعة هي الخطوة الأولى لخفض الأسعار بجانب جهود الحكومة وعليها ستطبق المبادرة على كافة السلع الغذائية والتموينية إذا لم يتم وقف جشع التجار.

 

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عدوي مقاطعة الأسماك تصل لأسواق وشوادر بالغردقة.. والأهالي: "خليه يعفن"

 

اهالي الأسكندرية محافظة الاسكندرية خليه يعفن وتأثيرها الايجابي في جولة ميدانية

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