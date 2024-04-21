الشباب: قرار تطوير الملعب روح جديدة بدلا من الاستغلال الخرساني

حققت المنظومة الرياضية في ظل دعم القيادة السياسية عديد من الإنجازات والتطورات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز قدرات وإمكانات الشباب وفي ظل رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.

فبتوجيهات رئاسية انتهت أزمة ملعب سيدي بشر لصالح الشباب والرياضة لدعم النشىء والرياضيين وتوفير مساحات مناسبه لهم لممارسة رياضاتهم.

تتويج لـ60 سنة رياضة وتطوير بـ2 مليون جنيه.



واستكمالا لمنظومة العمل في رفع كفاءه عدد كبير من مراكز الشباب، لتستكمل بملعب سيدي بشر والذي خصصت له المحافظة مبلغ 2 مليون جنيه من موارد محافظة الإسكندرية لرفع كفاءته وتأهيلة بالمستوى المطلوب.

ليستأنف الملعب بالعمل بتاريخ طويل يصل إلى 60 عامًا حيث تم تنفيذ الملعب فى الستينيات من القرن الماضي، وقد تم تجديد الملعب الخماسي وفرش الملعب بالكامل بالنجيل الصناعي وتركيب الشبك على الأسوار الحديدية الخاصة به.

الشباب لـ“الدستور” قرار تطوير الملعب روح جديده بدلا من الاستغلال الخرساني

أشاد هاني ماهر، 19 سنة، بأن التدخل الرئاسي الفوري بإعادة تطوير ملعب سيدي بشر وممارسة الرياضة فيه مجددا روح وأمل جديد بدلا من الاستغلال الخرساني، فهذا الملعب جزء مهم من منطقة محمد نجيب وله مساهمة كبيرة في استقبال كل محبي الرياضة.

تابع إبراهيم المالكي، 22 سنة، أن قبل تدخل الجهات المعنية كنا نحزن من جرافات الهدم التي اجتاحت الملعب وبتأكيد أن إزالته كان سيكون محله عقار خرساني لتحقيق مكاسب شخصية ولكن المنفعه العامة وإعادة إحياء الروح للملعب جهد مشكور ويستحق الإشادة.

واصل مازن جاد الله، 25 سنة، أن ملعب سيدي بشر موقع أساسي لمحبي وهواه الرياضة فنحتفظ بذكرياتنا منذ الصغر للتدريب فيه كما أنه يحتوي على عدد كبير من الفرق الرياضية للتأهيل والتدريب وقرار تطويره وإنهاء أزمة استغلاله قرار واعٍ لاحتواء كل هؤلاء الشباب.

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