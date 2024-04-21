أجواء ممتعة.. شواطئ الاسكندرية تستقبل زوارها مع بدء موسم الصيف "لايف"

مع ارتفاع درجات الحرارة وتستقبل الاسكندرية زوارها لاستقبال فصل الصيف والاستمتاع بمياة البحر لتخفيف حرارة الطقس بأسعار اقتصادية تتناسب مع الأسر المتوسطة سواء من أهل المدينة الساحلية او من زوارها من المحافظات المجاورة.



لتستقبل الاسكندرية اعداد كبيره من زوارها من المدن والمحافظات المجاورة خلال فصل الصيف في كلا القطاعين الشرقي والغربي حيث تكتظ الشواطىء بالمصطافين مع استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



لتنقسم الشواطىء لتتناسب مع كافة الاسر المصرية وتشمل سعر التذكرة المحددة سعر الدخول للشاطىء وإيجار الطاولة والكرسي والشمسية دون أي مصاريف مالية إضافية للتخفيف من على المواطنين.



5 فئات سعرية لشواطىء الإسكندرية

فهناك شواطىء مجانية تماما منها شاطىء المندرة وشاطىء سيد درويش بمنطقة الأنفوشي دون أي رسوم مالية مع الحصول على الكرسي والشمسية لكل مواطن.

كما تتمتع شواطىء الاسكندرية بالشواطىء الاقتصادية وهي شواطىء عامة بثمن للتذكرة الواحدة 5 جنيهات للمصطاف الواحد، أما شواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر للتذكرة الواحدة 10 جنيهات للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية.

وتشمل شواطىء الاسكندرية شواطىء مميزة بسعر للتذكرة الواحدة 15 جنيها للفرد ثم يليها الشواطئ السياحية،بسعر للتذكره 25 جنيها للفرد.

مصطافو عروس المتوسط: الإسكندرية لها ذكريات وهو المصيف المفضل لدينا

التقت "الدستور مع عدد من المصطافين على شواطىء الإسكندرية ليقول عمرو القاضي، مواطن سكندري، إن مصيف الإسكندرية ذات مكانة خاصة لدى أهل المدينة وزوارها لترتبط معنا بذكريات منذ الطفوله، كما أنه مناسب لكافة الشرائح المجتمعية ليستطيع كافة الأسر الاستمتاع بفصل الصيف.



وأشادت كريمة مصطفى، من محافظة البحيرة أنها حرصت أن تصطحب أبناءها إلى شواطىء الإسكندرية قبل زحامها مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة أن المسافة ليست بعيدة بين كلا المدينتين، مشيدة بالنظام وأكثر ما أشادت به هو تخصيص شواطىء للعائلات لتستطيع الأسر المصرية الاستمتاع بإجازتها دون أي مضايقات.



واصل وليد بركات، من أهالي الإسكندرية أن تخصيص 5 فئات لشواطىء الإسكندرية تنظيم جيد للغاية وخاصة مع التحذيرات والتنبيهات بعدم دفع إكراميات أو أموال إضافية غير مستحقة يضمن للمواطن مزيد من حقوقه.

شواطئ الاسكندرية