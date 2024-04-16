الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية

مع بدء موسم الصيف من جديد واستقبال  الإسكندرية عدد كبير من المصطافين سواء من أهل المحافظة أو من زوارها من المحافظات المجاورة، تواصل محافظة الإسكندرية تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التي تطور من المحافظة وتحسن من خدماتها والذي يعد أهمها مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية لتخفيف الضغط والزحام على المدينة الساحلية.

 

مواطنون لـ"لدستور": مشروع توسعة الكورنيش هام لاتساع المدينة

قال أيمن عبد الغني، مواطن سكندري، إن مشروع توسعة الكورنيش هام وتوقيته تأخر لتنفيذه خاصة أن المدينة تستقبل أعدادا كبيرة من المصطافين وتحتاج لتطوير في تقسيمها لاستيعاب عدد أكبر يخفف من الضغط على المدينة وخدماتها.

وتابعت مروة إبراهيم، مواطنة سكندرية، أن مشروع توسعة الكورنيش مشروع قومي سيغير من خريطة المدينة الساحلية، فكلما تطورت المدينة كلما زادت مقوماتها لتطوير برنامجها السياحي لاستقبال عدد كبير من زوار المدينة.

وواصلت رضا صلاح، مواطنة سكندرية، أن الإسكندرية في حاجة لمشروعات قومية تحافظ على بنيتها التحتية مع الحفاظ على هويتها وحق رؤية البحر دون إلغاء أي من مقوماتها السياحية.

وتابع محمد مصطفى، مواطن سكندري، أنه يجب المحافظة على الشواطىء في نطاق منطقة التطوير ودون إلغاء أي منهم مع الحفاظ على مساحتها وتطوير خدماته وتأسيسه لتكتمل المقومات لتنشيط الخريطة السياحية السكندرية.


ويساعد المشروع القومي في تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، دون أن يؤثر على عدد أو مساحة الشواطئ، حيث يدخل فى نطاق مشروع توسعة الكورنيش نحو 14 شاطئا من أهم شواطئ الإسكندرية، لاستئناف استقبال المصطافين على تلك الشواطئ عقب انتهاء أعمال التطوير.

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