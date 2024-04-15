على متنها 1360 سائحًا.. السفينة "استوريا جراند" تغادر ميناء الإسكندرية متجهة إلى تركيا

غادرت الباخرة السياحية Astoria Grand استوريا جراند الجنسية بالاو، في ساعة مبكرة، ميناء الإسكندرية، التى تقل على متنها 1360 سائحًا من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة، متجهة إلى تركيا.

استقبال السفينة

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة، وأيضًا الشنط الـ VIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية فلكورية وتنورة، من الفرق المشاركة التي نالت إعجاب السائحين الذين تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.



وكانت قد استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، صباح الخميس الماضي، السفينة السياحية سيرينا الجنسية مارشال، حيث وصلت إلى رصيف الميناء في الساعة 6 صباحًا من مدينة بورسعيد ومن المقرر أن تغادر في الساعة 10 مساءً إلى اليونان، وعلى متنها 654 سائحًا من مختلف الجنسيات.



وكانت قد شهدت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، رغم سوء الأحوال الجوية، حيث تداول البضائع الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة كما بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 2200 حاوية مكافئة.



وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 37 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.



وشدد الربان نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.