ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية على متنها 654 سائحًا

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، السفينة السياحية سيرينا، الجنسية مارشال، حيث وصلت إلى رصيف الميناء في الساعة 6 الصباحا من مدينة بورسعيد، ومن المقرر أن تغادر في الساعة 10 مساء إلى دولة اليونان، وعلى متنها 654 سائحا من مختلف الجنسيات.

كانت قد شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، حيث تم تداول البضائع الصادر منها والوارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة، كما بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 2200 حاوية مكافئة.