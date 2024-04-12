الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس ربة منزل 15 يومًا لتصويرها محتويات خادشة للحياء

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بتصوير محتويات خادشة للحياء وبثها عبر صفحات مواقع التواصل بقصد التربح منها، والتحفظ علي الهاتف المحمول "المستخدم فى تصوير وبث الفيديوهات المشار إليها على إحدى التطبيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

رصد مقاطع خادشة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط المباحث يفيد بورد معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ربه منزل، لها معلومات جنائية ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر إحدى التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

القبض على المتهم

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقى القبض عليها بمحافظ الإسكندرية وبتفتيشها عُثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبمواجهتها أقرت تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء العام على إحدى التطبيقات بهدف تحقيق نسب مشاهدة والحصول على أرباح مادية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

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