الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمحل ملابس جاهزة غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل نشب في محل للبدل والملابس الجاهزة بمنطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، كائن بعقار مكون من دور أرضي و4 طوابق، بعد امتداده إلى ثلاث محلات أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الاسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بشارع السماليهي 1 بمنطقة البيطاش الرئيسي، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ورئيس حي العجمي برئاسة هدي أبو كليلة، وسيارات الإطفاء والإسعاف إلي مكان الواقعة.

الدفع بسيارات الإطفاء

وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك وجرى السيطرة عليه مستمرة، وحصر الحريق في المناطق المدلعة بها، ومعالجة الحالات المصابة باختناق بواسطة سيارات الإسعاف المتواجده في المكان، وبالمعاينة وبالفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمحل للبدل والملابس الجاهزة بالدور الأول كان يستخدم كافية سابقا مما أدى إلى اندلاع الحريق في المحل بسرعة نظرا لوجود مواد قابلة للاشتعال وسندرة خشبية وغلق المحل في أول أيام عيد الفطر وامتدت النيران إلى 3 محلات مجاورة وواجه 3 عقارات وتم إخلاء العقارات من قاطنيه بسبب الدخان الكثيف والسيطرة على الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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