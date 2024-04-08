"جيل الإسكندرية" يكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن

أقامت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، للعام الثانى على التوالي الحفل الختامي للمسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم لتكريم حفظة كتاب الله، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية، تحت رعاية ناجي الشهابي رئيس الحزب.

وأكد عمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، أن الاحتفالية ضمت عددًا كبيرًا من الشباب والأطفال من حفظة كتاب الله لإلقاء الضوء على أهمية دور الأسرة في تحفيز الأبناء على حفظ القرآن الكريم لتخريج أجيال من الشباب الواعي المتسامح القادر على نبذ الفكر المتطرف، فالقرآن الكريم هو الطريق للجنة لأولياء الأمور قبل أبنائهم لذلك أوجه لهم الشكر على دعمهم لأبنائهم وتحفيظهم القرآن الكريم.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

وأضاف الشيخ أحمد الشيخ خطيب بوزارة الأوقاف ومساعد أمين المحافظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر أهل القرآن الكريم وكل من ساهم في تكريم أهل القرآن ونظر على دائرة العموم فقال صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، ثم أراد أن يكرم أهل القرآن تكريما وهو أن تقرأ القرآن على رؤوس الأشهاد ويقول لحفظة القرآن "اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وهذا تكريم عظيم من الله".

تشجيع الطلاب

وأضاف أحمد حمدي أمين تنظيم المحافظة، أن حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، يأتي انطلاقًا من مسؤلية الحزب تجاه المشاركة المجتمعية والعمل المدني، وكذلك لتشجيع الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات.

حفظ القرآن تساعد علي النشئة الصحيحة

وأضاف مصطفى غانم، الأمين المساعد للمحافظة، أن تحفيظ القرآن للأطفال، يساعد على تنشئتهم على التدين والأخلاق القويمة، التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال والمحبة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، من خلال الاقتداء بخلق القرآن الكريم.

وأضافت الدكتورة رحمة أحمد، أمينة المرأة بالمحافظة، أنها سعيدة جدًا بوجودها وسط حفظة كتاب الله خاصة من الأطفال والشباب وأن دور الأسرة مهم جدًا في هذا التوقيت وسط حروب وسائل التواصل والسوشيال ميديا وأن تحفيظهم كتاب الله شئ مهم جدًا لتعليهم أصول الدين وأحكامة.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم جميع الحضور من حافظي كتاب الله واسرهم وذلك بحضور عدد من شيوخ وزارة الأوقاف والأزهر وعدد من قيادات الحزب بالإسكندرية منهم إسلام الحارونى أمين دائرة باب شرق ومحمد السيد أمين الشباب ومحمد على إبراهيم امين العلاقات العامة ومحمد عمر عضو المكتب السياسي بالمحافظة وعبده الباشا عضو المكتب السياسي لامانة دائرة الرمل.

المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن

المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن

المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن

المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن

المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن