انتظام العمل والملاحة البحرية واستمرار فتح البوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، انتظام حركة الملاحة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة وتداول البضائع، واستمرار فتح البوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بالرغم من سقوط أمطار رعدية بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد وحدوث أمطار رعدية، واتخاذ كل التدابير اللازمة من رصدات جومائية وتأمين المسطحين المائي والأرضي.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

كما وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الإحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة رداريًا ولا سلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والاتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد استعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، وإستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم

التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.

كانت قد تعرضت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، لسقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء صحبتها ضربات رعدية، وذلك بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد، حيث يمتد في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، ما تتسبب في أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط في حركة الرياح والإحساس بالبرودة.

وشهدت العديد من مناطق الإسكندرية بشرق ووسط والمنتزه سقوط أمطار رعدية غزيرة متواصلة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، حيث نشرت شركة الصرف الصحي معداتها منذ صباح أمس، وذلك استعدادا لمواجهة الأمطار، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد يتم العديد من الإجراءات، حيث ترفع درجة الاستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، فضلا عن مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175، طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وكذلك تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة، وغرفة عمليات المحافظة والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.