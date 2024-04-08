العثور على جثة مجهولة طافية على شاطئ سان ستيفانو بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من انتشال جثة شاب مجهولة عثر عليها طافية على شاطئ سان ستيفانو بنطاق شرق المحافظة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

جثة مجهولة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص تطفو على شاطئ بمنطقة سان ستيفانو، فعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتم استخراج الجثمان وتبين أنه مجهول الهوية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.



وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد عبدالكريم، 35 سنة، في مشروع ناصر أمام قرية 21، وعلى الفور وجه الدعوة للمشاركة من غواصين الخير وخاصة غواصين الخير في محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.



ومن جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن جثمان الغريق ظهر منذ قليل على سطح الماء عقب ساعات من الغرق، حيث أن الغريق سقط مساء أمس الأحد في ترعة مشروع ناصر.



واضاف لـ"الدستور" أنه عقب إبلاغ الفريق بحالة الغرق، تحركت مجموعة من غواصين الخير للبحث عن الغريق مع رجال الإنقاذ النهري، مشيرًا إلى أن حالات الغرق في مشروع ناصر تظهر سريعًا بسبب انخفاض عنق المياه الذي يصل لمترين ونصف فقط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.