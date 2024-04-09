تحقيق فى حريق نادى صيادلة الإسكندرية.. وسؤال شهود العيان

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نادى الصيادلة بطريق الكورنيش، وحصر التلفيات ومعرفة أسباب الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب تقرير الدفاع المدني، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمقر نادى نقابة الصيادلة بطريق الكورنيش فى منطقة سابا باشا، دائرة القسم، ما تسبب في ذعر المواطنين.

انتقال رجال الحماية المدنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول إلى موقع البلاغ، رفقة قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل بمقر النادى المشار إليه، وجارٍ التعامل مع النيران ومحاصرتها قبل امتدادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، عن اشتعال حريق هائل بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية، قبل الإفطار، وأنه امتد لنادي مجلس قضاة الدولة.

جارٍ بحث أسباب الحريق

وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية، خلال تصريحات، أنه جارٍ بحث أسباب الحريق، موضحًا أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات، وأنه جارٍ السيطرة على النيران.

وكانت الأدخنة الكثيفة قد انتشرت في سماء الإسكندرية بسبب اشتعال النيران فى أكشاك خشبية بنادى الصيادلة بكورنيش الإسكندرية، مساء الأحد.