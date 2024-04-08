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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نقيب صيادلة الإسكندرية: حريق النادي استمر 40 دقيقة وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

حريق نادي صيادلة
حريق نادي صيادلة الإسكندرية

كشف الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، تفاصيل الحريق الهائل الذي  اندلع بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، موضحًا أن النيران فاجئت  أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، حيث بدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن التعامل مع ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل في الطابق الأول والثاني دون خسائر بشرية.

 الدفع بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق

وأضاف خلال بيان منذ قليل، أن انتقل على الفور رجال الحماية المدنية التي دفعت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة 40 دقيقة متواصلة ولكنها كانت كفيلة لالتهام النيران لمحتويات النادي.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محضر بالواقعة فور اندلاع الحريق الساعة الرابعة عصرا والتي استمرت لمدة 40 دقيقة، في محاولات السيطرة على النيران من رجال الأمن الإداري بالنادي ورجال الدفاع المدني. 

لجنة متخصصة لمعاينة موقع الحريق 

وتابع: أننا في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخذ أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسبابه.

حريق النادي قبل افتتاحه رسميًا 

ومن الجدير بالذكر، أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة ألفي مترًا، على مستويين تضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا الشهر القادم.

ومن جانبه، قدم مجلس إدارة نادي المهندسين بالاسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي للزملاء بكلًا من نادي قضاة مجلس الدولة ونادي نقابة الصيادلة كل المواساة لأحداث الحريق التي نشبت بناديهما على كورنيش سابا باشا، وقد أكد مجلس النادي أن  إدارة وأمن النادي كل العون لمساعدة فريق الحماية المدنية للسيطرة على الحريق  .

وقال الدكتور محمد هشام سعودي أن نادي المهندسين مستمر في عمله وإستقبال المهندسين وأسرهم.

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