إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بسموحة دون إصابات

شهدت منطقة سموحة، شرق الإسكندرية نشوب حريق بشقة سكنية دون حدوث اصابات، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بحريق شقة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة سموحة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدي جابر ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة علي النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.