خليه يعفن.. رصد غضب ومقاطعة أهالى دمياط لشراء الأسماك (صور)

مع انقضاء أول أيام حملة المقاطعة لشراء الأسماك في دمياط، شهدت أسواق السمك في دمياط وكفر سعد ومدينة عزبة البرج، حالة من الكساد والركود وتوقف حركة البيع والشراء.

وتسببت حالة الركود والكساد في قيام العديد من التجار وأصحاب المحال بتخفيض أسعار الأسماك، حيث قاموا بتخفيض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيهًا إلى ٧٠ جنيهًا للكيلو، وتم تخفيض سعر كيلو السمك البوري من ١٢٠ جنيهًا إلى ٧٠ جنيهًا، كما تم تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيهًا للكيلو إلى ٨٠ جنيهًا للكيلو، وتم تخفيض كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيهًا إلى ٨٠ جنيهًا للكيلو.

شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء بداية انطلاق حملات المقاطعة لشراء الأسماك نظرًا للارتفاع المبالغ فيه في أسعارها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوات كثيرة من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.

يذكر أن محافظة دمياط هي بلد الأسماك وبها ثلثي أسطول الصيد المصري وحلقة السمك في مدينة عزبة البرج في دمياط بها من الأسماك مختلف الأنواع والأشكال، مما دفع العديد من تجار الأسماك صباح اليوم الثلاثاء، إلى تخفيض أسعار عدد كبير من الأسماك بعد أول ساعات في دعوات المقاطعة، حيث أعلنت مجموعة من محال بيع الأسماك عن وجود أجود أنواع الأسماك.

يذكر أن أسواق السمك في دمياط، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ شهر رمضان وحتى اليوم في سعر السمك، فكيلو البورى وصل إلى ٢٢٠ جنيهًا، والبلطي ١٢٠ جنيهًا، والشبار المبطرخ ٢٠٠ جنيه والجمبري ٣٥٠ جنيهًا.

وتصدرت المبادرة محركات البحث على "جوجل" و"إكس" بشكل كبير كما امتلأت صفحات التواصل على "فيس بوك" بشعارات الحملة بعد أن تفنن أهالي محافظة دمياط في تصميمها ونشرها، حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من رجال أعمال وشخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني في محافظة دمياط لتبدأ الحملة اليوم الثلاثاء، وتستمر قرابة أسبوع كنوع من أنواع الضغط لتخفيض أسعار السمك في دمياط.