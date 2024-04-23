الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خليه يعفن.. رصد غضب ومقاطعة أهالى دمياط لشراء الأسماك (صور)

الاسماك
الاسماك

مع انقضاء أول أيام حملة المقاطعة لشراء الأسماك في دمياط، شهدت أسواق السمك في دمياط وكفر سعد ومدينة عزبة البرج، حالة من الكساد والركود وتوقف حركة البيع والشراء.

وتسببت حالة الركود والكساد في قيام العديد من التجار وأصحاب المحال بتخفيض أسعار الأسماك، حيث قاموا بتخفيض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيهًا إلى ٧٠ جنيهًا للكيلو، وتم تخفيض سعر كيلو السمك البوري من  ١٢٠ جنيهًا  إلى ٧٠ جنيهًا، كما تم تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيهًا للكيلو إلى ٨٠ جنيهًا للكيلو، وتم تخفيض كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيهًا إلى ٨٠ جنيهًا للكيلو.

شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء بداية انطلاق حملات المقاطعة لشراء الأسماك  نظرًا للارتفاع المبالغ فيه في أسعارها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوات كثيرة من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.

يذكر أن محافظة دمياط هي بلد الأسماك وبها ثلثي أسطول الصيد المصري وحلقة السمك في مدينة عزبة البرج في دمياط بها من الأسماك مختلف الأنواع والأشكال، مما دفع العديد من تجار الأسماك صباح اليوم الثلاثاء، إلى تخفيض أسعار عدد كبير من الأسماك بعد أول ساعات في دعوات المقاطعة، حيث أعلنت مجموعة من محال بيع الأسماك عن وجود أجود أنواع الأسماك.

يذكر أن أسواق السمك في دمياط، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ شهر رمضان وحتى اليوم في سعر السمك، فكيلو البورى وصل إلى ٢٢٠ جنيهًا، والبلطي ١٢٠ جنيهًا، والشبار المبطرخ ٢٠٠ جنيه والجمبري ٣٥٠ جنيهًا.

وتصدرت المبادرة محركات البحث على "جوجل" و"إكس" بشكل كبير كما امتلأت صفحات التواصل على "فيس بوك" بشعارات الحملة بعد أن تفنن أهالي محافظة دمياط في تصميمها ونشرها، حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من رجال أعمال وشخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني في محافظة دمياط لتبدأ الحملة اليوم الثلاثاء، وتستمر قرابة أسبوع كنوع من أنواع الضغط لتخفيض أسعار السمك في دمياط.

دمياط الأسماك أحداث دمياط الدكتورة منال عوض خليه يعفن

مواد متعلقة

دمياط تنضم لقائمة المحافظات المقاطعة للأسماك.. وانخفاض في السعر بأول ساعتين

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق فى قاطرة بميناء دمياط

محافظ دمياط تهنئ "يمنى عياد" بعد تتويجها ببطولة أفريقيا في الملاكمة

خلال 72 ساعة.. إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة فى دمياط

الكشف بالمجان على 1053 مواطن خلال قافلة طبية بدمياط

كرّمتها قرينة الرئيس وحصلت على ذهبية مانديلا.. من هي يمنى عياد بطلة دمياط في الملاكمة

ميناء دمياط يستقبل 90 ألف طن قمح للقطاعين العام والخاص

تخفيض سعر الخبز فى 100 مخبز سياحى بدمياط

الأكثر قراءة

1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك