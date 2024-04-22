الكشف بالمجان على 1053 مواطن خلال قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول أبرز نتائج القافلة الطبية التى عقدتها إدارة القوافل بالمديرية على مدار يومى الجمعة والسبت الماضيين، بعزبة 8 بمركز كفر سعد ضمن خطة شهر أبريل الجارى والتى تشمل عدد من القرى بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا.

وشملت القافلة 11 عيادة تضم 9 تخصصات طبية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها 1035 مواطن تلقو خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة 11 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، وأيضًا إجراء 386 تحليل بمعمل الدم و24 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 32 حالة بالأشعة و19 حالة بالسونار، وفحص 113 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد 10 ندوات للتثقيف الصحى حضرها 125 مواطن.

كما تابع اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط، مع وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية و الدكتور محمود الديب مساعد المدير التنفيذي لهيئة التخطيط الصحى بهيئة الرعاية الصحية والوفد المرافق لهما.

حيث تم زيارة مستشفى الزرقا المركزى، حيث تم تفقد المبانى والمنشآت الامكانيات التشغيلية وملحقاتها وذلك لدراسة وتقييم وضعها

كما تابع الوفد الزيارة بتفقد مستشفى عزبة البرج المركزى لمتابعة وتفقد امكانياتها والمباني والمنشآت والامكانات التشغيلية بها ايضا، وتأتى هذه الزيارة ضمن الاجراءات الاستعدادية لدخول محافظة دمياط تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقرر وكيل وزارة الصحة في دمياط، تشكيل لجنة اشرافية لإجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن حرص وكيل الوزارة على رفع معدلات الاداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التى تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.