الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"لأنهم يستحقون الحياة".. احتفالية رياضية للأطفال الأيتام في دمياط (صور)

دمياط
دمياط

نظمت  مديرية الشباب والرياضة في   دمياط، احتفالية رياضية ترفيهية للأطفال الأيتام والتي تأتي ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم والذي أقيمت تحت شعار “لأنهم يستحقون الحياة” ضمن المشروع القومي للأيتام “ها أنا أحقق ذاتي”  برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنادى رأس البر  الرياضي والتي تم افتتاح فعالياتها الساعة العاشرة صباحا.


 

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الترفيهية والرياضية للأطفال الأيتام والتي بدروها ساهمت في رسم البسمة والبهجة على وجوه الأطفال المشاركين حيث شارك عدد كبير  من أبناءنا الأيتام والتي اشتملت  فقراتها على ألعاب رياضية، فقرات فنية (التنورة -الأغاني الوطنية - فن شعبي - الساحر - البلياتشو -  - ألعاب شد الحبل، اجتياز الحواجز والكراسي الموسيقية ورحلة نيلية في نهر النيل).


 

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته عن تنفيذ تلك الاحتفالية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على رعاية الأطفال الأيتام واكتشاف مواهبهم وتنميتها من خلال المشروع القومي للأيتام “ها أنا أحقق ذاتي” بدمجهم بالأنشطة الرياضية وتعزيز قدراتهم من خلال ممارسة الأنشطة والبرامج المتخصصة لهم حيث جاءت مشاركته عبر الفيديو كونفرانس حيث تنفذ الاحتفالية بجميع محافظات الجمهورية بعدد يقدر بنحو 4000 طفل مشارك علي مستوى المحافظات.

 

دمياط - مديريات الشباب والرياضة أحداث دمياط إحتفالات الأطفال الأيتام الاحتفالات بيوم اليتيم

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