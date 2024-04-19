إزالة طابق مخالف فى حملة بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه وفي إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.

تم اليوم، الجمعة، إيقاف محاولة لبناء دور مخالف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة بالحي الأول بـ"مدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

ووجَّه رئيس الجهاز مديري الإدارات المعنية بالجهاز باستمرار المتابعة المستمرة والرصد وإزالة أى مخالفة فى مهدها، منوهًا بأنه تم تنفيذ إيقاف الأعمال بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز وجار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال رئيس الجهاز إنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء.