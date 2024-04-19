الكشف الطبى بالمجان على 1332 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة ضمن خطة شهر أبريل ٢٠٢٤ على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد.

11 عيادة طبية بعدد 9 تخصصات

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية بعدد ٩ تخصصات وتردد عليها ١٣٣٢ مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ١٤حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٣ قرارات علاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٧ حالة وفحص ٢٩ حالة بالأشعة و٢٤ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٤٠٤ تحليل بمعمل الدم و٤٢تحليل بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٢٥مواطنًا.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

مرور مفاجىء على وحدة عزب النهضة

وأحال وكيل وزارة الصحة في دمياط، فى مرور مفاجىء على وحدة عزب النهضة ١١ من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية وكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة، جولاته بمرور مفاجىء على وحدة عزب النهضة، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة واستمرار تقديم الخدمات الطبية، حيث أحال ١١ من العاملين للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.