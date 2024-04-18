الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرت 16 سفينة.

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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة 

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة منها السفينة (ASIA MINOR ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 180 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ37800 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة 43423 طن

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43423 طن تشمل : 2000 طن علف بنجر و14631 طن يوريا و1000 طن كسب فول صويا و4980 طن رمل و10500 طن كلينكر صب و10312 طن بضائع متنوعة.

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موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57392 طن تشمل 29073 طن قمح و395 طن مولاس و610 أطنان خشب زان و134 طن جرارات، و5241 طن ذرة و5000 طن سكر و9389 طن خردة، و7550 طن حديد.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3874 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53931 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183379 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3662 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 42 حاوية 20 قدما متجه إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6189 شاحنة.

لهيئة ميناء دمياط وصل اجمالي عدد السفن بلغت حركة الصادر من البضائع أرصفة موانيء الهيئة المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر

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