وزير النقل يبحث مع السفير المجرى مستجدات تصنيع 1350 عربة سكة حديد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع كل من السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة وشابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول تصنيع توريد عربات الصفقة.

حضر اللقاء المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة ومسئولو شركة سوتيك.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتصنيع وعربات الصفقة، حيث بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن 914 عربة سكة حديد جديدة وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة، التي تتكون من 1350 عربة (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة و105 عربات أولي مكيفة و210 عربات ثانية مكيفة و35 بوفيه ثانية مكيفة و40 بوفيه ثالثة مكيفة).

وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد والالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات، نظرًا لأهمية الصفقة التي ساهمت فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتًا إلى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير إلى أن هذه الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم، كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم وربطهما معًا.

كما أكد وزير النقل، خلال لقائه بالسفير المجري بالقاهرة، أن هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل، ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.