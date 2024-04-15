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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وصول الدفعة الأخيرة لجرارات السكة الحديد الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية

جرار أثناء الوصول
جرار أثناء الوصول لميناء الاسكندرية

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل عن وصول الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية وتشمل 20 جرار سكة حديد، إلى ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن صفقة تبلغ 260 جرارًا أمريكيًا جديدًا لتدعيم أسطول الوحدات المتحركة للحفاظ على رفع كفاءة التشغيل بالسكة الحديد.

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تستهدف تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا 

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر في عام 2030 تستهدف تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شراؤها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") إضافة إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) بإجمالي( 30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي) وتم توريدها وتشغيلها على خطوط شبكة السكك الحديدية ومواصفات القطار التالجو كالتالى:

القطار يتكون من 15 عربة (٥ عربات درجة أولى، ٨ عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى) بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

2- القطارات الجديدة "تالجو" ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر.

3- تمتاز قطارات تالجو الإسبانية بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات تفوق المعمول بها في الطائرات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، بالإضافة لكراسي مخصصة لذوي الهمم.

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4- يوجد بالقطارات شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذلك نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

أثناء الوصول لميناء الاسكندريه
أثناء الوصول لميناء الاسكندريه
أثناء الوصول لميناء الاسكندريه
أثناء الوصول لميناء الاسكندريه
بوزارة النقل وزير النقل السكك الحديدية قطار ميناء الإسكندرية

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