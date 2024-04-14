الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT

المترو
المترو

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق  مواعيد التشغيل اليومى لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT بدءا من صباح غد الإثنين الموافق 15 إبريل 2024 وذلك كالتالي:-

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مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

أولا: الخطين  الأول والثاني:-
يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر بـ1090 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني.

وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 م، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

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ثانيا: الخط الثالث:-

قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا
قيام أول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا
قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً
قيام آخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً
أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساء
أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا
وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

ثالثا:  القطار الكهربائي الخفيف LRT:
قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا
قيام اول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا
قيام اخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً
قيام اخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً
وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.

وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق الخطين الأول والثاني عدلي منصور الخط الثالث مواعيد التشغيل

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