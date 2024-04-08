الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لبيع الأسماك.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تنفيذ ميناء الصيادين بسفاجا

ميناء الصيادين بسفاجا
ميناء الصيادين بسفاجا

نشرت وزراة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ ميناء الصيادين بسفاجا، الذى يتم تنفيذه على مساحة 72 ألف متر ضمن أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحري وسيسهم في توفير منظومة متكاملة، لبيع الأسماك، وتوافر أسواق مخصصة للبيع المنظم دون احتكار.

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بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط

جدير بالذكر ان وزارة النقل تهدف الى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية.

وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

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بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج

وقامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

وهذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا  وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبوسمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).

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وزير النقل يتفقد ورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع

وقامت وزارة النقل بالتخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية -  نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - أبوقير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا .

وزراة النقل ميناء الصيادين بسفاجا موقع مصر الجغرافي ممرات لوجستية دولية ميناء سفاجا البحرى

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