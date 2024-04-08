الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و680 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانىء البحر الاحمر
موانىء البحر الاحمر

 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 680 شاحنة و924 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 339 شاحنة و846 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 341 شاحنة و78سيارة. 

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وصول 710 سيارات بوزن 1420 طنا لميناء بورتوفيق
حيث يشهد ميناء سفاجا  استقبال ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية1 والرياض بينما تغادر السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 4625 طن بضائع و390 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، اور وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 710 سيارات بوزن 1420 طنا قادمة من جدة

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.

جدير بالذكر حرص  اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مشاركة العاملين بالهيئة، حفل الإفطار الجماعي، والذي نظمته الهيئة بميناء بورتوفيق البحري، وذلك بحضور اللواء بحرى أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، واللواء بحري أحمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية والمالية، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالإدارات المختلفة بديوان الهيئة والعاملين والفنيين على الوحدات البحرية والحرفيين في جو يسوده المحبة والمودة بين الجميع.
وناقش عبدالرحيم عقب الإفطار مع العاملين كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم للرقي بمنظومة العمل، كما قام بتكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية وسلمهم شهادات تقدير وشكرهم على مجهوداتهم خلال فترة خدمتهم بالهيئة، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد وأن يكون عطاؤهم مثالا يحتذي به لزيادة موارد الهيئة ويأتي ذلك في اطار حرص القياده السياسية بالاهتمام بالفرد خلال الفترة القادمة. 
وحث رئيس الهيئة العاملين على ضرورة الترابط والتكامل لزيادة معدلات دخل الهيئة والعاملين وبالتالي زيادة الدخل القومي في ظل الفترة الرئاسية الجديدة.

هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الأحمر العاملين حفل الإفطار الجماعي

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