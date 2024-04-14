الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعرف على مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية وأسعار التذاكر

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

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مواعيد القطارات اليوم الأحد على خط "القاهرة - الإسكندرية" 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

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خلال أيام العيد.. تعرف على مواعيد قطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان (انفوجراف)

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

قيام قطار 2027 تالجو القاهرة/ الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية- للقاهرة

يقوم القطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

أسعار قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيهًا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميًا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحًا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هى "الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أدفو - كوم أمبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

- قنا: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- أدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

مواعيد قطارات مواعيد قطارات سكك حديد مصر هيئة السكك الحديدية القطار القاهرة محطة الاسكندرية

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