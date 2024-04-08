الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة ( SCARLET LADY ) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

txt

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

 حركة الصادر من البضائع العامة 54038 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54038 طن تشمل: 2450 طن علف بنجر و2615 طن مولاس و10984 طن كلينكر صب و22888 طن يوريا صب و1550 طن اسمنت صب و13551 طن بضائع متنوعة.

 بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35890 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35890 طن تشمل: 15200 طن قمح و1530 طن ذرة و9257 طن خردة و7434 طن حديد و2469 طن ابلاكاش.

 حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3904 حاوية مكافئة.

txt

التكامل وتوطين الصناعات ركيزتا وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40402 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170305 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3658 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6634 شاحنة.

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة اجمالي عدد السفن بالميناء روسيا القمح

مواد متعلقة

لبيع الأسماك.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تنفيذ ميناء الصيادين بسفاجا

خلال أيام العيد.. تعرف على مواعيد قطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان (انفوجراف)

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و680 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر المبارك

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و958 شاحنة بمواني البحر الأحمر

وزير النقل يتفقد ورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

تعرف على خدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والداخلية خلال أيام العيد

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح