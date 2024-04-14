مصر تستضيف المسابقة الأكبر للبرمجيات في العالم بالأقصرمن 14-19 أبريل

تحت رعاية رئيس الجمهورية



اعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تفاصيل إستضافة مصر للبطولة الدولية للبرمجة، خلال الفترة من 14-19 أبريل 2024 بمحافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقالت الاكاديمية فى بيان لها ان فاعليات البطولة هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتقام بفندق جولى فيل بجزيرة الملوك بمدينة الأقصر. وسوف تستضيف البطولة ما يقرب من 2500 فرد من 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية مثل هواوى وميكروسوفت وجيتبرينز.

وخلال فترة البطولة وما بعدها سيتم تنظيم العديد من الرحلات السياحية الترفيهية والثقافية للمشاركين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمزارات السياحية المختلفة، والتى سيترتب عليها الترويج للشركات السياحية بمختلف قطاعاتها وشركات الطيران.

تعد مسابقةThe International Collegiate Programming Contest (ICPC)

أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم ويتم أقامتها منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية. وتم أختيارأفضل 300 فريق من 20 الف فريق مشارك هذا العام

من جانبه قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج أن دعم ورعاية القيادة السياسية لاستضافة مصر هذه المسابقة يعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري وبناء الإنسان وتنافس العقول.

وأكد "عبد الغفار " حرص الأكاديمية دائما على الاهتمام مثل هذه المسابقات مشيرا إلى انها تعد فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات من مختلف العالم، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين هذه الدول. وتهتم بتطوير مهاراتهم في البرمجة.

وأوضح أن مسابقة ICPC تعد أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم، حيث تقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية. وتم أختيار أفضل 300 فريق من 20 الف فريق مشارك هذا العام.

واضاف رئيس الأكاديمية أن النسخة الحالية من البطولة هى الأكبر من نوعها من حيث الحضور إذ تشهد مشاركة ما يقرب من 2500 فرد من 111 دولة، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وميكروسوفت وجيتبرينز، ورؤساء جامعات، ورؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية مثل هواوي.

وأختتم كلمته متوجهًا بالشكر والعرفان الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعمه الكبير للشباب وحرصه على تنميتهم في شتى المجالات.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة فى معبد الأقصر على يقام الختام في معبد حتشبسوت بحضور نخبة من قيادات التكنولوجيا والبرمجة في العالم