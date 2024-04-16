وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يشهدان حفل افتتاح البطولة الدولية للبرمجيات بمعبد الأقصر

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الإثنين، حفل افتتاح فعاليات البطولة الدولية للبرمجة - فى دورتها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، والتي تقام بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقيمت الاحتفالية بمعبد الأقصر، بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، والوزير المفوض للشئون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأمريكية روبن هاريتونيان، وسفراء الأردن واليمن وجيبوتي وموريتانيا وفلسطين وأرمينيا، والبروفيسور بيل باوتشر المدير التنفيذي للمسابقة، وزير التعليم الأسبق الدكتور يسري الجمل، مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية الدكتور أسامة إسماعيل.

الأقصر لها مكانة عريقة وعظيمة وهو ما يدعو للفخر والامتنان بتاريخها

ورحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالحضور وقال إن الأقصر لها مكانة عريقة وعظيمة وهو ما يدعو للفخر والامتنان بتاريخها مشيدا باختيار معبد الأقصر لحفل افتتاح البطولة الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور شرف صبحي أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وتسعى دائماً لدعم الشباب والاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم ووضعهم في مقدمة الأولويات.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشباب هم من يحملون راية المستقبل الجمهورية الجديدة هى دولة العلم والعمل.

وأشاد صبحى بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على التحضير والإعداد لضمان لإنجاح هذا التجمع العالمي.

وفى بداية كلمته رحب محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالحضور والمشاركين بالاحتفالية على أرض مصر مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق.

وفي كلمته قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بالحضور، قائلًا: “مرحباً في رحاب الأقصر مدينة التاريخ والتراث الإنساني، نحن سعداء بذلك التجمع الذي يمثل القدرات البرمجية والإبداع من جميع أنحاء العالم”، مضيفاً: “أن تاريخ مصر الغني، بإسهاماته في الرياضيات والعلوم، يشكل خلفية مناسبة لهذا الحدث لقد احتضنت أرض الأهرامات ومهد الحضارة دائمًا المساعي الفكرية، ويشرفنا أن نواصل هذا التقليد من خلال استضافة اللجنة الدولية للبرمجيات”.

وأضاف عبد الغفار أن تنظيم مصر للمسابقة الأكبر على مستوى العالم في مجال البرمجيات يدل على ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية وقدرات أبنائها وبتوافر كل مقومات النجاح في الدولة ما يجعلها الوجهة المفضلة لجميع الأحداث المهمة.

كما توجه رئيس الأكاديمية بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة المصرية، وكذا التكاتف من مختلف أجهزة الدولة المصرية ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر على التعاون لإنجاح ذلك الحدث الأبرز في مجال البرمجيات.

وأوضح "عبد الغفار" أن البطولة الدولية للبرمجة تمثل تجمعاً لشباب العالم المتميز في مجال البرمجة وهي الحدث الأهم والأكبر في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات - على مستوى العالم حيث يشارك بها سنويًا طلاب من أكثر من 100 دولة ينتمون إلى أكثر من 3450 جامعة حول العالم، بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين يبلغ عددهم نحو 75 ألف عضو.

من جانبه أشاد البروفيسور بيل باوتشر المدير التنفيذي للمسابقة، بما تقدمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنظيم هذا الحدث الأكبر في مجال البرمجيات على أرض الأقصر مدينة التاريخ الأقصر.

من جانبه أكد الدكتور مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية الدكتور أسامة إسماعيل، أن النسخة الحالية من البطولة تعد الأكبر من حيث المشاركة حيث تشهد لأول مرة مشاركة 2500 من شباب العالم يمثلون أفضل 300 فريق تم اختيارهم من بين 20 الف فريقاً.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح البطولة الدولية للبرمجيات شهد عرضاً فنياً استعراضيا مستوحى من حضارة المصريين القدماء، وعزف الموسيقى الفرعونية.

كلمة خلال الحفل بانطلاق المسابقة العالمية

كلمة خلال الحفل بانطلاق المسابقة العالمية

كلمة خلال الحفل بانطلاق المسابقة العالمية

كلمة خلال الحفل بانطلاق المسابقة العالمية

كلمة خلال الحفل بانطلاق المسابقة العالمية