السكة الحديد تستعد لتشغيل كوبرى سكة حديد الفردان فى أعياد سيناء

تفقد عدد من قيادات السكة الحديد، اليوم، كوبرى سكة حديد الفردان تمهيدًا لتشغيله فى أعياد سيناء فى المسافة من محطة القنطرة شرق بالإسماعيلية إلى محطة بئر العبد بسيناء.

أطول كوبرى سكة حديد معدني متحرك

وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديد أن كوبرى الفردان يقع شمال مدينة الإسماعيلية بحوالى 11 كم، مشيرًا إلى أن الكوبري يعتبر الأول من نوعه في العالم كأطول كوبرى سكة حديد معدني متحرك ويعتبر من ضمن الإنجازات المهمة لربط سيناء بشبكة السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

يأتى ذلك بعد أن بدأت وزارة النقل فى ديسمبر 2022 تجديد الكوبري القديم، وإنشاء كوبري جديد في الفردان على قناة السويس الجديدة، بالتزامن مع تأهيل وازدواج الكوبري القديم على قناة السويس الغربية، وازدواج المسافة بينهما لمسير القطارات.

وتضمنت الأعمال، التي تم الانتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزأين، كل جزء بطول 320 مترًا وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين ربط الكوبرى غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح، وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل قال إن خط السكة الحديد العريش- طابا وزارة النقل تعمل عليه بقوة من أجل الانتهاء منه في الفترة المقبلة.

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم افتتاح خط الفردان- بئر العبد بسيناء قريبا، مؤكدًا أنه فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو من طلب تعديله من خط مفرد إلى مزدوج.

زياره لكوبري سكه حديد الفردان

زياره لكوبري سكه حديد الفردان

زياره لكوبري سكه حديد الفردان

زياره لكوبري سكه حديد الفردان

زياره لكوبري سكه حديد الفردان